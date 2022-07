Allarme siccità, in arrivo un commissario straordinario. Fontana: 'Lombardia avanti solo fino al 10 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) - All'orizzonte non si vedono piogge. Il governo sta studiando un decreto per gestire la crisi idrica: sarà esaminata inizio prossima settima. Serve la dichiarazione di emergenza di tutte le Regioni ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 luglio 2022) - All'orizzonte non si vedono piogge. Il governo sta studiando un decreto per gestire la crisi idrica: sarà esaminata inizio prossima settima. Serve la dichiarazione di emergenza di tutte le Regioni ...

Forlì. Siccità, gli agricoltori temono l'interruzione dell'acqua La siccità inizia a farsi sentire cominciando a mettere in crisi i fiumi e in allarme gli agricoltori. Pur al momento non avendo riscontrato perdite delle coltivazioni, chi lavora nel settore teme, se le ...