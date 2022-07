Allarme Jacobs | Mondiali a rischio?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nuovo stop per il campione di Desenzano del Garda Nuovo problema fisico per Marcell. Ieri, 30 giugno, l’azzurro delle Fiamme Oro avrebbe dovuto testare la sua condizione a Stoccolma. In gara, nell’ultima tappa della Diamond League prima deldi Eugene (Oregon), non ci è nemmeno arrivato. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell ha avvertito un fastidio al gluteo – ha spiegato Coach Camossi – Anche stamattina (ieri, ndr) abbiamo valutato la situazione ma il suo corpo dà segnali di fastidio. A quindici giorni dainon possiamo prenderci ildi correre”. Insomma lo stop sarebbe stato preso in via cautelare ma comunque c’è preoccupazione. Sono solo due le gare a cui ha preso parte, sui 100, in questa stagione e sempre in Italia. Al Meeting di Ottolia a maggio e lo scorso weekend a Rieti. Eppure ...