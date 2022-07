Allarme incendi: rinnovato l’accordo tra istituzioni per salvaguardare i boschi pontini (Di venerdì 1 luglio 2022) Latina – Anche quest’anno a partire dalla data odierna è operativa la “Convenzione AIB 2022” che prevede il concorso della componente vigilfuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, mediante ricognizione, sorveglianza, avvistamento, Allarme e spegnimento con mezzi terrestri e aerei. l’accordo stipulato tra la Direzione Regionale VF per il Lazio e l’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio, prevede il potenziamento dei presidi VF sul territorio della Provincia di Latina, nelle aree a maggior rischio di incendi boschivi e con la finalità di abbreviare i tempi d’intervento su tutto il territorio provinciale. Il potenziamento prevede l’operatività delle squadre AIB nelle sedi/presidi di Sezze, Fondi e Sabaudia, nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre, e nelle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Latina – Anche quest’anno a partire dalla data odierna è operativa la “Convenzione AIB 2022” che prevede il concorso della componente vigilfuoco nella lotta attiva aglivi, mediante ricognizione, sorveglianza, avvistamento,e spegnimento con mezzi terrestri e aerei.stipulato tra la Direzione Regionale VF per il Lazio e l’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio, prevede il potenziamento dei presidi VF sul territorio della Provincia di Latina, nelle aree a maggior rischio divi e con la finalità di abbreviare i tempi d’intervento su tutto il territorio provinciale. Il potenziamento prevede l’operatività delle squadre AIB nelle sedi/presidi di Sezze, Fondi e Sabaudia, nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre, e nelle ...

