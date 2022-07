Allarme contagi in Campania, ospedali senza posti letto Covid. De Luca allo scontro con Speranza: «Inesistente: qui anticipiamo la quarta dose» (Di venerdì 1 luglio 2022) «É come se noi il Ministero della Salute non lo avessimo. Sembrano in confusione totale», sono queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. Non ha tardato ad arrivare la replica del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha risposto a margine di un evento Cgil a Roma, ricordando che «le polemiche fanno male soprattutto a chi le fa» che ha specificato che si augura che «tutte le istituzioni lavorino insieme». L’attacco di De Luca, spiega lo stesso presidente, arriva poiché «Il governo nazionale non ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle Usca le Unità Speciali di Continuità Assistenziali istituite per fare fronte alla pandemia da Covid-19», motivo per cui «noi come Campania abbiamo dovuto fare una proroga a carico ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) «É come se noi il Ministero della Salute non lo avessimo. Sembrano in confusione totale», sono queste le parole del presidente della RegioneVincenzo Dein diretta Facebook. Non ha tardato ad arrivare la replica del Ministro della Salute Roberto, che ha risposto a margine di un evento Cgil a Roma, ricordando che «le polemiche fanno male soprattutto a chi le fa» che ha specificato che si augura che «tutte le istituzioni lavorino insieme». L’attacco di De, spiega lo stesso presidente, arriva poiché «Il governo nazionale non ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle Usca le Unità Speciali di Continuità Assistenziali istituite per fare fronte alla pandemia da-19», motivo per cui «noi comeabbiamo dovuto fare una proroga a carico ...

