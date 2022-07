Allarme caldo a Roma: weekend da ‘bollino rosso’, ecco le previsioni (Di venerdì 1 luglio 2022) Non c’è davvero tregua per il caldo e le temperature altissime. Perché se è vero che giugno si è concluso, è altrettanto vero che l’anticiclone africano non ha nessuna intenzione di lasciare l’Italia e anche luglio sarà all’insegna dell’afa. Su buona parte dell’Italia. Intanto a Roma, oggi e domani, è città da bollino rosso con un livello 3, quello che “indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”. A questo si aggiunge il ‘pericolo’ siccità, che è sempre più attuale. Che tempo farà nel weekend (2-3 luglio) in Italia? Come fanno sapere gli esperti de Ilmeteo.it, oggi la giornata sarà all’insegna di una breve perturbazione, che porterà una fase di instabilità nelle zone alpine. Ma sarà solo un ‘transito’ momentaneo, perché nei prossimi giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Non c’è davvero tregua per ile le temperature altissime. Perché se è vero che giugno si è concluso, è altrettanto vero che l’anticiclone africano non ha nessuna intenzione di lasciare l’Italia e anche luglio sarà all’insegna dell’afa. Su buona parte dell’Italia. Intanto a, oggi e domani, è città da bollino rosso con un livello 3, quello che “indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”. A questo si aggiunge il ‘pericolo’ siccità, che è sempre più attuale. Che tempo farà nel(2-3 luglio) in Italia? Come fanno sapere gli esperti de Ilmeteo.it, oggi la giornata sarà all’insegna di una breve perturbazione, che porterà una fase di instabilità nelle zone alpine. Ma sarà solo un ‘transito’ momentaneo, perché nei prossimi giorni ...

