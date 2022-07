Alessia Marcuzzi incinta | la foto lascia senza parole

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 1 luglio 2022)al centro di mille attenzioni per la sua. La conduttrice compare in stato interessante Unache sta facendo il giro del web.hato tutticon uno scatto incredibile. La città di Roma ha dato i natali ad, nel 1972. Sin da bambina sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, difatti dopo essersi diplomata al liceo linguistico, si iscrive ad una scuola di dizione e di recitazione. La sua carriera ha inizio con il debutto in qualità di valletta a Telemontecarlo, fino ad arrivare sulla rete Rai nel 1994. Si tratta dello stesso anno in cui inizia anche la sua carriera di attrice. In seguito, la ...