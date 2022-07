Alcaraz-Otte in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di venerdì 1 luglio 2022) Carlossfiderà Oscarnella circostanza del terzo turno di, prestigioso evento di scena sull’erba di Londra. Il giovane e prodigioso tennista spagnolo ha superato in serie Jan-Lennard Struff e Tallon Griekspoor, il primo in cinque e il secondo in tre set; dal canto suo, il tedesco, considerabile come uno specialista su questa superficie, è riuscito ad avere la meglio di Peter Gojowczyk e Christian Harrison sin qui, usufruendo peraltro del ritiro dello statunitense., già in evidente difficoltà con Struff al debutto sul verde londinese, dovrà tentare di limitare i danni contro, avente uno stile di gioco simile al connazionale teutonico; il fenomenale ragazzo di Murcia possiede un talento fuori dal normale e dunque risulta favorito nel confronto ...

giordyshore00 : @smngld01 Alcaraz-Otte campo 1 al posto di Sinner-Isner… - emanuelemastro_ : @DarioPuppo Rischia molto più di Alcaraz con Otte, un tennista che si sta rivelando sull’erba molto solido, è arriv… - DarioPuppo : Chi rischia di più al terzo turno tra #Sinner con Isner e #Alcaraz con Otte? p.s. chi vince si affronta negli ottavi! #Wimbledon - BroginiAlessio : Occhio a Otte, il tennista più in fiducia del circuito. Se rimane integro fisicamente, può arrivare lontano. Alca… - GiovaDS17 : @weirdylena Ottavi, prima hanno Otte (Alcaraz), e uno tra Isner e Murray per Sinner. -

Eurosport IT

... (1) Djokovic vs (25) Kecmanovic A seguire: (9) Norrie vs Johnson COURT 1 A partire dalle ore 14: Watson vs Juvan A seguire: (15) Kerber vs (24) Mertens A seguire: (32)vs (5)COURT 2 A ...Ricapitolando: Parry - Jabeur, Djokovic - Kecmanovic, Norrie - Johnson giocheranno sul Centrale (inizio ore 13:30); Watson - Juvan, Kerber - Mertens,giocheranno sul Campo 1 (inizio ... Live Oscar Otte - Carlos Alcaraz - Wimbledon Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 01/07/2022 Carlos Alcaraz sfiderà Oscar Otte nella circostanza del terzo turno di Wimbledon 2022, prestigioso evento di scena sull'erba di Londra. Come e quando seguire la partita in diretta tv e streaming ...Equilibrio totale fra Bublik e Tiafoe, favoriti Alcaraz e Van Rijthoven. Avanzano ancora a braccetto Jabeur, Ostapenko e Sakkari