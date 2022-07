Albano Carrisi, chi è la super star internazionale ospite nella sua tenuta. E la Lecciso? Entusiasta – FOTO (Di venerdì 1 luglio 2022) Albano Carrisi, non è solo un cantante ma anche un facoltoso imprenditore. La tenuta nel cuore della sua Cellino San Marco è un luogo incantevole che attira anche star internazionali. Chi è l’ultimo ospite super conosciuto A metà strada tra Brindisi e Lecce, a pochi chilometri di distanza dal mar Adriatico, nel cuore del Salento, è possibile soggiornare nelle meravigliose Tenute Carrisi, nel paese di Cellino San Marco. Albano Carrisi e Ronn Moss (Instagram)Il noto cantante Albano Carrisi è partito giovanissimo dalla sua amata Puglia in cerca di fortuna, armato solamente del suo talento e della possente voce che lo hanno reso un personaggio noto in tutto il mondo. Non ha mai reciso il legame con le ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022), non è solo un cantante ma anche un facoltoso imprenditore. Lanel cuore della sua Cellino San Marco è un luogo incantevole che attira ancheinternazionali. Chi è l’ultimoconosciuto A metà strada tra Brindisi e Lecce, a pochi chilometri di distanza dal mar Adriatico, nel cuore del Salento, è possibile soggiornare nelle meravigliose Tenute, nel paese di Cellino San Marco.e Ronn Moss (Instagram)Il noto cantanteè partito giovanissimo dalla sua amata Puglia in cerca di fortuna, armato solamente del suo talento e della possente voce che lo hanno reso un personaggio noto in tutto il mondo. Non ha mai reciso il legame con le ...

Pubblicità

OverpartyC : @xrhodaxx @lostinjeru @Ship21G @bimbadireid @londontipton_e @tonnoepesto @gingerebasta @AHaonthefloor1… - scaramuschl : @rindoult bello albano carrisi - infoitcultura : Albano Carrisi in lutto: Pamela, la morte che sconvolge Senigallia - ParliamoDiNews : Albano e Jasmine Carrisi: costretti a dire di NO - L`inserto #albano #jasmine #carrisi #costretti #linserto… - Sarafuforever46 : @MGheparda E, comunque, lo sappiamo tutti che la migliore cover di sempre è stata 'Will you be there' di Michael Ja… -