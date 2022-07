Al via alle sanzioni per chi non consente ai clienti di pagare tramite Pos (Di venerdì 1 luglio 2022) Dal 30 giugno è scattato per i commercianti, artigiani e professionisti di tutta Italia l’obbligo del Pos. Se non consentiranno ai loro clienti di pagare con una carta, sia di debito, di credito che prepagata, adesso potranno essere multati. Scattano così le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che prevedono non solo l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici, ma anche l’applicazione di sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa. LEGGI ANCHE > Cosa sappiamo sui problemi con i pagamenti POS e con i prelievi in tutta Italia Scattano le sanzioni per chi non consente di pagare tramite Pos Ogni transazione via Pos rifiutata potrebbe comportare una sanzione pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa. L’elenco delle categorie ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) Dal 30 giugno è scattato per i commercianti, artigiani e professionisti di tutta Italia l’obbligo del Pos. Se non consentiranno ai lorodicon una carta, sia di debito, di credito che prepagata, adesso potranno essere multati. Scattano così le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che prevedono non solo l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici, ma anche l’applicazione diin caso di mancato adeguamento alla normativa. LEGGI ANCHE > Cosa sappiamo sui problemi con i pagamenti POS e con i prelievi in tutta Italia Scattano leper chi nondiPos Ogni transazione via Pos rifiutata potrebbe comportare una sanzione pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa. L’elenco delle categorie ...

