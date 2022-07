Al belga Lampaert prima tappa del Tour e maglia gialla, Filippo Ganna soltanto quarto (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Yves Lampaert vince la prima tappa del Tour de France 2022, la cronometro da Copenaghen a Copenaghen, di 13,2 chilometri. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che indossa la prima maglia gialla, taglia il traguardo in 15'17", precedendo di soli 5" il connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e di 7" lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), campione uscente. Niente da fare per Filippo Ganna del team Ineos Grenadiers: il fuoriclasse azzurro era il favorito della vigilia ma anche a causa di una foratura ha chiuso con il quarto crono a dieci secondi dalla vetta, precedendo l'olandese Mathieu van der Poel. Ottavo posto per l'altro sloveno Primoz Roglic, dietro a Jonas Vingegaard. Domani ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Yvesvince ladelde France 2022, la cronometro da Copenaghen a Copenaghen, di 13,2 chilometri. Ildella Quick-Step Alpha Vinyl Team, che indossa la, taglia il traguardo in 15'17", precedendo di soli 5" il connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e di 7" lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), campione uscente. Niente da fare perdel team Ineos Grenadiers: il fuoriclasse azzurro era il favorito della vigilia ma anche a causa di una foratura ha chiuso con ilcrono a dieci secondi dalla vetta, precedendo l'olandese Mathieu van der Poel. Ottavo posto per l'altro sloveno Primoz Roglic, dietro a Jonas Vingegaard. Domani ...

