Agcom contro ‘cash for sms’, stop a applicazioni (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Agcom vara un piano di intervento contro la diffusione delle applicazioni che consentono ai privati titolari di contratti di telefonia mobile di cedere, dietro compenso, gli Sms non consumati. Tali Sms, sottolinea l’Autorità, sono poi utilizzati dalle società che gestiscono le applicazioni per fornire servizi di messaggistica aziendale, in violazione della normativa vigente. Il cosiddetto ‘cash for sms’, fornito da soggetti non autorizzati, genera secondo l’Authority, diverse criticità. La prima è la violazione del contratto tra l’utente privato e il gestore telefonico. Inoltre, spiega l’Agcom, le società che gestiscono le applicazioni inviano gli Sms con il numero telefonico degli utenti finali che glieli hanno venduti. Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –vara un piano di interventola diffusione delleche consentono ai privati titolari di contratti di telefonia mobile di cedere, dietro compenso, gli Sms non consumati. Tali Sms, sottolinea l’Autorità, sono poi utilizzati dalle società che gestiscono leper fornire servizi di messaggistica aziendale, in violazione della normativa vigente. Il cosiddettofor, fornito da soggetti non autorizzati, genera secondo l’Authority, diverse criticità. La prima è la violazione del contratto tra l’utente privato e il gestore telefonico. Inoltre, spiega l’, le società che gestiscono leinviano gli Sms con il numero telefonico degli utenti finali che glieli hanno venduti. Di ...

Pubblicità

Primaonline : Agcom in campo contro le app ‘cash for sms’ - fisco24_info : Agcom contro 'cash for sms', stop a applicazioni: (Adnkronos) - Agcom vara un piano di intervento contro la diffusi… - avespartacus : RT @wireditalia: Rigettato il ricorso della Gm Comunicazione contro l'Agcom, nel 2019 la sanziona per oltre 264mila euro per il palinsesto… - Gianni996 : Adriano Panzironi e Life 120, il Tar del Lazio conferma la multa contro i programmi tv | Wired Italia - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Rigettato il ricorso della Gm Comunicazione contro l'Agcom, nel 2019 la sanziona per oltre 264mila euro per il palinsesto… -