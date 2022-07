Affitti brevi a Venezia, arriva l'emendamento che autorizza lo stop (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta stop agli Affitti 'selvaggi' nella laguna di Venezia. In base ad un emendamento al dl aiuti presentato dal Pd ed approvato in nottata, il Comune potrà individuare, 'con particolare riguardo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) commentaagli'selvaggi' nella laguna di. In base ad unal dl aiuti presentato dal Pd ed approvato in nottata, il Comune potrà individuare, 'con particolare riguardo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Airbnb, la proposta del sindaco di Firenze Nardella per regolamentare gli affitti brevi e “salvare” i centri storic… - Bordoni_SL : Populismo è anche ammazzare il mercato degli affitti brevi a Venezia per “tutelare l’ambiente e l’ecosistema laguna… - nuova_venezia : Venezia, stop agli affitti selvaggi: il Comune stabilirà i limiti e presupposti per le locazioni brevi - komba_vany : RT @gspazianitesta: In più, se sarà applicata, renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione, perché tutti sceglieranno di… - lucabattanta : RT @gspazianitesta: In più, se sarà applicata, renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione, perché tutti sceglieranno di… -