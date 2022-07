Addio Irene Fargo, “anima buona”: il ritorno in scena dopo le violenze e l’amore per le figlie (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mondo della musica piange la scomparsa di Irene Fargo, grande cantante e indiscussa protagonista della scena italiana negli anni ’90. Molto amata dal pubblico, aveva avuto una carriera brillante che l’aveva portata persino ad un passo dalla vittoria al Festival di Sanremo. Poi l’improvviso silenzio: per molto tempo era rimasta lontana dalle luci dei riflettori, vittima di un marito violento. Solo grazie all’amore delle sue figlie era riuscita a riscattarsi, tornando persino alla sua più grande passione, quella per la musica. Addio a Irene Fargo, una vita per la musica Irene Fargo si è spenta all’età di 59 anni: a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la sua collega Giovanna Nocetti, che in un toccante post su ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mondo della musica piange la scomparsa di, grande cantante e indiscussa protagonista dellaitaliana negli anni ’90. Molto amata dal pubblico, aveva avuto una carriera brillante che l’aveva portata persino ad un passo dalla vittoria al Festival di Sanremo. Poi l’improvviso silenzio: per molto tempo era rimasta lontana dalle luci dei riflettori, vittima di un marito violento. Solo grazie aldelle sueera riuscita a riscattarsi, tornando persino alla sua più grande passione, quella per la musica., una vita per la musicasi è spenta all’età di 59 anni: a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la sua collega Giovanna Nocetti, che in un toccante post su ...

