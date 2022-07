Addio Giovanni. È morto il giorno della maturità, sotto gli occhi della fidanzata (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovanni Gandolfi morto nel giorno della maturità. Un tragico destino quello del giovane, che aveva solamente 21 anni. Un terribile incidente stradale se l’è portato via per sempre dalla sua famiglia e da tutti coloro che gli volevano bene. Si trovava a bordo della sua moto, quando per cause da accertare ha avuto uno scontro violento contro un furgone che non gli ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto sotto gli occhi della sua fidanzata, che era con lui sul mezzo e che ha riportato delle ferite. Giovani Gandolfi morto nel giorno della maturità, a poche ore di distanza dagli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)Gandolfinel. Un tragico destino quello del giovane, che aveva solamente 21 anni. Un terribile incidente stradale se l’è portato via per sempre dalla sua famiglia e da tutti coloro che gli volevano bene. Si trovava a bordosua moto, quando per cause da accertare ha avuto uno scontro violento contro un furgone che non gli ha lasciato scampo. Il decesso è avvenutoglisua, che era con lui sul mezzo e che ha riportato delle ferite. Giovani Gandolfinel, a poche ore di distanza dagli ...

