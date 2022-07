Addio benzina e diesel - Il 2035 non sarà solo elettrico: cosa ci aspetta? Ne parliamo col direttore - VIDEO (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio Ambiente dell'Unione Europea ha confermato lo stop alla vendita di auto con motori a combustione interna a partire dal 2035. Dopo il voto del Parlamento del 7 giugno, da Bruxelles è arrivato dunque un nuovo parere favorevole al divieto, ma con alcune interessanti novità rispetto alla prima stesura del testo, prima fra tutte l'apertura sul fronte dei carburanti alternativi, che si lascia leggere come un tentativo di lasciare uno spiraglio a manovre correttive in corso d'opera. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla transizione. Adesso, dopo il nuovo atto legislativo dell'Europa, è il momento di fare un punto della situazione, per capire cosa succederà ora, se (e quanto) davvero siano destinati a salire i prezzi di listino delle auto con l'avvento in massa dell'elettrico (come pare di capire da un crescente numero di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio Ambiente dell'Unione Europea ha confermato lo stop alla vendita di auto con motori a combustione interna a partire dal. Dopo il voto del Parlamento del 7 giugno, da Bruxelles è arrivato dunque un nuovo parere favorevole al divieto, ma con alcune interessanti novità rispetto alla prima stesura del testo, prima fra tutte l'apertura sul fronte dei carburanti alternativi, che si lascia leggere come un tentativo di lasciare uno spiraglio a manovre correttive in corso d'opera. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla transizione. Adesso, dopo il nuovo atto legislativo dell'Europa, è il momento di fare un punto della situazione, per capiresuccederà ora, se (e quanto) davvero siano destinati a salire i prezzi di listino delle auto con l'avvento in massa dell'(come pare di capire da un crescente numero di ...

