Addio a molte delle serie Tv più amate: chiude il famoso canale Tv, fan in lutto (Di venerdì 1 luglio 2022) Fox è stata una rete televisiva tematica italiana d’intrattenimento principalmente dedicata alle serie televisive straniere di diversi generi. Il canale Sky di Fox Italia chiude oggi 1° luglio 2022. Fox, da sempre il canale chiamato “la casa delle prime”, era nato il 31 luglio 2003 sulla piattaforma Sky. Da quel giorno, passo dopo passo, ha fatto la storia della tv a pagamento. Su questo canale sono state trasmesse, negli anni, serie iconiche. Ora dopo ben diciannove anni, il canale Sky per eccellenza dice Addio ai suoi appassionati, i quali sono disperati. Cosa succederà ora ai contenuti Fox? Perchè è sta presa questa drastica decisione? Scopriamolo insieme.



