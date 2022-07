Achille Lauro annuncia l’unico live con arte generativa NFT a scopo benefico | I dettagli (Di venerdì 1 luglio 2022) Achille Lauro annuncia a Milano l’unico live con arte generativa NFT a scopo benefico: i dettagli A pochi giorni dalla partenza del tour Achille Lauro SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA Achille Lauro è pronto a infiammare e travolgere Milano con un’importante iniziativa solidale, martedì 5 luglio sarà protagonista di un evento unico e irripetibile, durante il Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro, il pubblico assisterà a una performance imperdibile dove la sua musicacreerà in diretta opere d’arte generativa NFT realizzate interamente a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022)a MilanoconNFT a: iA pochi giorni dalla pnza del tourSUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRAè pronto a infiammare e travolgere Milano con un’importante iniziativa solidale, mdì 5 luglio sarà protagonista di un evento unico e irripetibile, durante il Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro, il pubblico assisterà a una performance imperdibile dove la sua musicacreerà in diretta opere d’NFT realizzate interamente a ...

