SkyTG24 : Sentenza USA vs aborto, cantante dei Green Day vuole rinunciare a cittadinanza americana - Agenzia_Ansa : Un giudice in Florida ha stabilito che la nuova legge che vieta gli aborti dopo 15 settimane è incostituzionale e '… - marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - toninoadinolfi : Negli Usa delle proposte di legge stanno mettendo a rischio il diritto a un aborto sicuro. Firma l'appello di… - fisco24_info : Aborto Usa, giudice Florida blocca legge restrittiva: (Adnkronos) - Il provvedimento vieta l'interruzione di gravid… -

- - > Attiviste proa Washington - Reuters . Continua negli Stati Uniti la "guerriglia legale" dei governatori locali contro la sentenza della Corte Suprema che dopo 49 anni ha bandito l'a livello federale. Dopo Louisiana, Texas e Utah, la legge di recepimento del divieto, ieri, è stata sospesa in via temporanea anche da un tribunale distrettuale del Kentucky e da una corte ......dicendo che il comportamento del massimo organo giudiziario"è stato oltraggioso ma l'America non arretra, siamo in una posizione migliore di prima e dobbiamo cambiare la decisione sull'", ...(Adnkronos) – Un giudice della Florida ha annunciato il blocco della nuova legge statale che blocca gli aborti dopo 15 settimane di gravidanza. Secondo il magistrato, John Cooper, il provvedimento vio ...Un altro duro colpo per gli Stati Uniti e, questa volta, anche per l’ambiente. Dopo la terrificante sentenza che ha stabilito che l’aborto non è un diritto espresso dalla Costituzione, la Corte Suprem ...