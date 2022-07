Aborto negli Usa, la risposta di New York alla Corte Suprema: sì del Senato all’introduzione del diritto in Costituzione (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Senato dello Stato Usa di New York ha approvato un emendamento per introdurre nella sua Costituzione il diritto all’Aborto, dopo la sentenza della Corte Suprema che ha ribaltato la Roe v. Wade e cancellato di fatto il diritto all’interruzione di gravidanza a livello federale. La misura di New York, chiamata Equal Rights Amendment, vieta ogni tipo di discriminazione razziale, etnica, sessuale, di identità di genere e relativa alla gravidanza. Lo scopo è appunto evitare differenze di trattamento che potrebbero verificarsi a livello federale dopo la sentenza della Corte Suprema. L’emendamento in sé non introduce la possibilità dell’Aborto, dato che questa già esiste ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildello Stato Usa di Newha approvato un emendamento per introdurre nella suailall’, dopo la sentenza dellache ha ribaltato la Roe v. Wade e cancellato di fatto ilall’interruzione di gravidanza a livello federale. La misura di New, chiamata Equal Rights Amendment, vieta ogni tipo di discriminazione razziale, etnica, sessuale, di identità di genere e relativagravidanza. Lo scopo è appunto evitare differenze di trattamento che potrebbero verificarsi a livello federale dopo la sentenza della. L’emendamento in sé non introduce la possibilità dell’, dato che questa già esiste ...

