"A cosa abbiamo assistito". Europa finita, la profezia di Giulio Tremonti (Di venerdì 1 luglio 2022) "In questi giorni è avvenuta la fusione e l'incorporazione dell'Unione europea nella Nato". A dirlo, ospite di Controcorrente nella puntata in onda venerdì 1 luglio su Rete 4, è Giulio Tremonti. In collegamento con Veronica Gentili l'economista spiega: "Quello che è successo ha una portata politica enorme, è finita l'idea della difesa europea perché tutto è assorbito in una logica politica più grande". Da qui la conclusione: "Non dico se è giusto o sbagliato, ma dico solo che è finita una parte di Europa". D'altronde, proprio in questi giorni è arrivato il via libera come candidati per far parte dell'Alleanza atlantica a Svezia e Finlandia. Un'approvazione non priva di conseguenze dato che la Nato, affinché la Turchia togliesse il veto al loro ingresso, ha fatto una serie di promesse.

