A Caserta la nuova area ludico-commerciale, sindaco: "Cruciale sinergia coi privati" (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – "La sinergia tra il pubblico e i privati è fondamentale per dotare la città di infrastrutture e servizi, anche per lo sport. Oggi, con questa sinergia, cambiamo il volto ad un'area che prima era degradata". Così il sindaco di Caserta Carlo Marino presenta la nuova zona del capoluogo compresa tra le arterie periferiche di via Laviano e via Borsellino dove la nota azienda di distribuzione alimentare Md ha realizzato, accanto alla sue due grandi strutture commerciali – una già attiva con prodotti alimentari e di consumo vari, l'altra destinata a prodotti per animali e non ancora aperta – un'area per lo sport e un'arteria attesa da anni. Un nuovo parco attrezzato con oltre 12.000 metri quadrati tra ...

