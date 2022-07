100 DOMENICHE | Fine riprese del nuovo film di Antonio Albanese

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sono terminate ledi 100ildi. Dove è stato girato “100”? Il lungometraggio è stato girato a Lecco e dintorni e lehanno avuto una durata di 7 settimane. Distribuzione La sceneggiatura delè scritta dae Piero Guerrera. Prodotto da Palomar e Leo in collaborazione con Vision Distribution, sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.Con ladelledi “100” si conclude un’esperienza umana e professionale che ricorderò per sempre. Un gruppo di lavoro bello e ...