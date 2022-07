10 film da vedere al cinema a luglio

(Di venerdì 1 luglio 2022) È unspeciale, in cui cadono i 40 anni dalla Coppa del Mondo vinta dalla nostra Nazionale di calcio. Due sono i documentari che vi consigliamo dial. Ma c’è anche il ritorno di Thor nella sua quarta avventura, di Ryan Gosling nei panni di un ex agente della CIA inseguito da Chris Evans in The Gray Man. Vi segnaliamo anche un horror da non perdere: X – A Sexy Horror Story, già osannato da Stephen King. I 10daPaolo Rossi - L’uomo. Il campione. La leggenda dal 5In occasione del 40° anniversario della vittoria della Nazionale Azzurra ai Mondiali di Spagna del 1982, arriva il doc dedicato al bomber Paolo Rossi. Si tratta di un racconto toccante di uno dei calciatori più amati di tutti i tempi, il cui nome si è legato a ...

Lettura consigliata Ci ruberà il cuore questo meravigliosoitaliano dasu Netflix perché è un inno alla libertàCOMMEDIA DASTASERA IN TV Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance Woody Allen dirige Antonio Banderas e Anthony Hopkins in una commedia sulle illusioni amorose. ... I migliori film da vedere a luglio 2022 in uscita in streaming e al cinema. FOTO Dalla quarta avventura di Thor (divertente e toccante) a due doc sui Mondiali del 1982, a un horror che si mescola col porno ...Ospite da Jimmy Fallon, Elizabeth Olsen ha svelato la curiosa ragione per cui non ha ancora visto Doctor Strange ...