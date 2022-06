Zes Campania, Carfora: “Nessuno metta vincoli alle imprese” (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bene l’idea di estendere all’intera Campania i benefici previsti dalle Zes, l’avevamo proposta per tre anni, meglio ancora se per cinque anni, tuttavia, non può essere un privilegio riservato solo ai nuovi investimenti tralasciando tutte le imprese già attive in Campania: si verrebbe infatti a creare una distorsione di mercato con il rischio del dumping sui prezzi a danno di tutte le imprese già operanti in Campania”. Lo afferma, commentando l’accordo raggiunto ieri tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil col Commissario di Governo per le Zes in Campania, Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania. “Inoltre – aggiunge Carfora – i vincoli imposti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bene l’idea di estendere all’interai benefici previsti dZes, l’avevamo proposta per tre anni, meglio ancora se per cinque anni, tuttavia, non può essere un privilegio riservato solo ai nuovi investimenti tralasciando tutte legià attive in: si verrebbe infatti a creare una distorsione di mercato con il rischio del dumping sui prezzi a danno di tutte legià operanti in”. Lo afferma, commentando l’accordo raggiunto ieri tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil col Commissario di Governo per le Zes in, Luigi, presidente di Confimi Industria. “Inoltre – aggiunge– iimposti ...

