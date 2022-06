Zelensky mostra il video dell' attacco missilistico al centro commerciale di Kremenchuk

Pubblicità

moriz61 : Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, durante un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, h… - lasiciliait : Zelensky mostra il missile sul centro commerciale: «I russi la pagheranno» - benjamn_boliche : Sono state sospese le ricerche dei dispersi tra la macerie del centro commerciale di Kremenchuk, bombardato due gio… - MorenoBaccichet : RT @OSINTI1: Un video pubblicato questa sera da #Zelensky mostra il momento dell'impatto del missile ???? Kh-22 che ha colpito il centro comm… - F_Gesess : RT @OSINTI1: Un video pubblicato questa sera da #Zelensky mostra il momento dell'impatto del missile ???? Kh-22 che ha colpito il centro comm… -

L'allarme degli 007 americani: 'Da Mosca dobbiamo aspettarci di tutto' Ore 6.07 -le prove video dell'attacco al centro commerciale Volodymyr'la prova dell'attacco .../ InstagramGuerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 giugno, 127° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Gli 007 Usa: «Mosca userà ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 giugno, 127° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Gli 007 Usa: «Mosca userà ...