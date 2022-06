(Di giovedì 30 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di. Ecco quanto affermato. “Nicolòe il suo futuro: oggi la Juve èin, con possibile in crescita di arrivare presto alla definizione. Vi avevamo parlato di un contatto-incontro entro venerdì: proprio domani potrebbe essere il giorno giusto, al massimo lunedì. Anche la Roma ha fretta di trovare una soluzione, malgrado le comprensibili resistenze. E la valutpuò scendere fino a 40 milioni, prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. Abbiamo parlato di una possibile contropartita, Arthur piace ma ...

Pubblicità

infoitsport : Zaniolo, Pedullà: “La Juventus è l’unica squadra in azione, sulla contropartita…” - scoglionando1 : RT @_alessandra27_: ???? Possibile contatto già domani per Zaniolo tra Juventus e Roma. La società giallorossa ha aperto alla possibilità di… - cesare_jfc : RT @MatthijsPog: ?? Al momento solo la Juventus vuole Zaniolo, un vantaggio. Domani possibile incontro Juve Roma. La Roma ha aperto parzial… - Morretz97 : RT @MatthijsPog: ?? Al momento solo la Juventus vuole Zaniolo, un vantaggio. Domani possibile incontro Juve Roma. La Roma ha aperto parzial… - Vincenzo140893 : RT @MatthijsPog: ?? Al momento solo la Juventus vuole Zaniolo, un vantaggio. Domani possibile incontro Juve Roma. La Roma ha aperto parzial… -

... vicino l'arrivo di Cambiaso dal Genoa Calciomercato Juventus : ora sembra Nicolòl'... come confermato dall'esperto di mercato Alfredoa Sportitalia : ' Chiusura prevista entro i primi ...Juve,si avvicina - Le strade della Juventus e di Nicolòsi stanno avvicinando sempre più con il passare dei giorni. Secondo quanto riportato da ' Alfredo', infatti, i bianconeri vogliono andare fino in fondo per il talento della Roma tanto ...