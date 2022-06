WWE | Brock Lesnar fa vendere | Raw dell’11 luglio è sold-out

(Di giovedì 30 giugno 2022) Si sa che alcuni nomi in WWE sono delle vere e proprie attrazioni e basta annunciare solamente la loro presenza per far sì che i fan acquistino i biglietti e si interessino all’evento. Questo lo si è visto anche nella scorsa puntata di Raw, dove era presente John Cena e solo la sua presenza, annunciata con settimana di anticipo è bastata atutti i biglietti disponibili. The Beast una grande attrazione Un altro nome che sicuramente riesce ad attirare il pubblico è quello di, recentemente tornato per sfidare nuovamente Roman Reigns in un match valevole per il WWE Undisputed Universal Championship a SummerSlam. Per costruire al meglio la rivalità The Beast sarà presente a due puntate di Smackdown e ad una di Raw e proprio quest’ultima grazie alla presenza diha già fatto registrare ...

