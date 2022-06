Wimbledon ha ritrovato l'America: da Cressy a Isner, riecco gli attaccanti (Di giovedì 30 giugno 2022) Wimbledon ha ritrovato l'America. Quantità, 13 dei 16 statunitensi uomini ai nastri di partenza hanno superato il primo turno, 4 sono al terzo, 7 giocano oggi nel secondo, e qualità, perché il 'dio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022)hal'. Quantità, 13 dei 16 statunitensi uomini ai nastri di partenza hanno superato il primo turno, 4 sono al terzo, 7 giocano oggi nel secondo, e qualità, perché il 'dio ...

settembre0909 : @Patrizi83078394 Anche se la penso come Djokovic ammiro Berrettini come sportivo e per gli italiani e per Wimbledon… -