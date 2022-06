Wimbledon, anche Bautista Agut ha il COVID - 19: terzo forfait (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Matteo Berrettini e Marin Cilic, anche Roberto Bautista Agut deve abbandonare Wimbledon a causa del COVID - 19. "Sono risultato positivo - ha scritto su Twitter - , per fortuna i sintomi non sono ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Matteo Berrettini e Marin Cilic,Robertodeve abbandonarea causa del- 19. "Sono risultato positivo - ha scritto su Twitter - , per fortuna i sintomi non sono ...

