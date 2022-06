Wimbledon 2022, sottosegretario salute Costa: “Da Berrettini gesto di grande responsabilità” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Berrettini ha sicuramente fatto una cosa di grande responsabilità. Oggi siamo nella fase di responsabilità, i cittadini hanno una consapevolezza diversa sull’utilizzo delle mascherine e sul dichiararsi positivi. Siamo in una fase dove servono meno regole e più responsabilità”. Queste le parole del sottosegretario alla salute, Andrea Costa, intervenuto a Rtl per commentare quanto accaduto a Wimbledon a Matteo Berrettini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) “ha sicuramente fatto una cosa di. Oggi siamo nella fase di, i cittadini hanno una consapevolezza diversa sull’utilizzo delle mascherine e sul dichiararsi positivi. Siamo in una fase dove servono meno regole e più”. Queste le parole delalla, Andrea, intervenuto a Rtl per commentare quanto accaduto aa Matteo. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, SINNER AVANZA AL TERZO TURNO Battuto Ymer in quattro set (6-4, 6-3, 5-7, 6-2) ??… - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Wimbledon, il sottosegretario alla salute Andrea Costa esalta #Berrettini: 'Il suo è un gesto di grande responsabilità'… - sportface2016 : #Wimbledon, il sottosegretario alla salute Andrea Costa esalta #Berrettini: 'Il suo è un gesto di grande responsabi… -