Wimbledon 2022, Roberto Bautista si ritira a causa del Covid: è il terzo caso nei Championships (Di giovedì 30 giugno 2022) Una situazione sempre più delicata a Wimbledon. I Championships, già condizionati dall’assenza di russi e bielorussi per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina e dalla reazione da parte di ATP e WTA di non assegnare punti in classifica, devono fare anche i conti con il Covid. Nel Regno Unito la problematica dei contagi è una realtà, ma l’approccio ormai è abbastanza chiaro: condivisione e interpretazione dell’infezione alla stessa stregua di un’influenza. Tuttavia, nell’ambito dello Slam, la positività al Coronavirus si traduce in estromissione dal torneo, qualora volontariamente un giocatore si sottoponga al tampone. Un aspetto quest’ultimo che ha fatto discutere non poco, specie se si pensa alle dichiarazioni della francese Alize Cornet sul fatto che tutti avessero giocato positivi al Covid al Roland ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Una situazione sempre più delicata a. I, già condizionati dall’assenza di russi e bielorussi per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina e dalla reazione da parte di ATP e WTA di non assegnare punti in classifica, devono fare anche i conti con il. Nel Regno Unito la problematica dei contagi è una realtà, ma l’approccio ormai è abbastanza chiaro: condivisione e interpretazione dell’infezione alla stessa stregua di un’influenza. Tuttavia, nell’ambito dello Slam, la positività al Coronavirus si traduce in estromissione dal torneo, qualora volontariamente un giocatore si sottoponga al tampone. Un aspetto quest’ultimo che ha fatto discutere non poco, specie se si pensa alle dichiarazioni della francese Alize Cornet sul fatto che tutti avessero giocato positivi alal Roland ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, SINNER AVANZA AL TERZO TURNO Battuto Ymer in quattro set (6-4, 6-3, 5-7, 6-2) ??… - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - Antonioliva83 : RT @Eurosport_IT: Taylor Fritz in versione Peter Parker: PAZZESCO! ???????? #Wimbledon | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Taylor Fritz in versione Peter Parker: PAZZESCO! ???????? #Wimbledon | #EurosportTENNIS -