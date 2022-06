Wimbledon 2022, altro tennista positivo al Covid-19: Bautista Agut costretto al forfait (Di giovedì 30 giugno 2022) altro caso di positività al Covid-19 tra i giocatori a Wimbledon. Attraverso un post sui social, Roberto Bautista Agut ha infatti comunicato di aver contratto il virus. Si tratta del terzo tennista positivo dopo Matteo Berrettini e Marin Cilic e neppure lui potrà scendere in campo per il suo match. “Fortunatamente, i sintomi non sono molto gravi, ma penso che sia la decisione migliore. Grazie per il vostro sostegno. Spero di tornare presto” ha scritto lo spagnolo. Vola dunque al terzo turno senza giocare Galan Riveros. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022)caso di positività al-19 tra i giocatori a. Attraverso un post sui social, Robertoha infatti comunicato di aver contratto il virus. Si tratta del terzodopo Matteo Berrettini e Marin Cilic e neppure lui potrà scendere in campo per il suo match. “Fortunatamente, i sintomi non sono molto gravi, ma penso che sia la decisione migliore. Grazie per il vostro sostegno. Spero di tornare presto” ha scritto lo spagnolo. Vola dunque al terzo turno senza giocare Galan Riveros. SportFace.

