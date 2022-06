Will Smith, Jessica Chastain ricorda la notte degli Oscar: "Ho cercato di portare un po' di calma sul palco" (Di giovedì 30 giugno 2022) Jessica Chastain ricorda com'è stato salire sul palco degli Oscar per ricevere il premio dopo gli accadimenti tra Will Smith e Chris Rock. degli Oscar 2022 tutti ricorderanno lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, sebbene l'obiettivo della serata fosse premiare i grandi talenti del cinema. E l'attrice Premio Oscar Jessica Chastain ha sicuramente vissuto in modo particolare la sua vittoria agli Academy Award lo scorso aprile, salendo sul palco per ricevere la statuetta poco dopo la débâcle. "È stata una notte davvero strana. Sono entrata in sala e potevo percepire un'atmosfera decisamente carica" ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)com'è stato salire sulper ricevere il premio dopo gli accadimenti trae Chris Rock.2022 tutti ricorderanno lo schiaffo dia Chris Rock, sebbene l'obiettivo della serata fosse premiare i grandi talenti del cinema. E l'attrice Premioha sicuramente vissuto in modo particolare la sua vittoria agli Academy Award lo scorso aprile, salendo sulper ricevere la statuetta poco dopo la débâcle. "È stata unadavvero strana. Sono entrata in sala e potevo percepire un'atmosfera decisamente carica" ha ...

