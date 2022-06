Whistleblowing | Corrao interroga la Commissione Ue sul mancato recepimento della direttiva in Italia | “A rischio il Pnrr”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) C’è un’zione allaeuropea suladeguamentono allasul, mai recepita dal nostro governo nonostante il termine per farlo sia scaduto ormai da più di sei mesi. A presentarla in questi giorni è stato l’eurodeputato dei Verdi europei Ignazio, che ricorda che lastabiliva “come ultima data per ilstessa il 17 dicembre 2021“. Inoltre, si legge nell’atto, anche la legge di delegazione europea approvata dal Parlamento lo scorso aprile inseriva latra quelle che il governo avrebbe dovuto recepire con decreto legislativo nel corso del 2021.sottolinea poi che mentre l’attuale legge ...