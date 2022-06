West Ham e Newcastle si batteranno per l’attaccante “a un passo” dalla mossa della Premier League (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 00:02:19 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: West Ham e Newcastle si sfideranno quest’estate per l’attaccante del Villareal Arnaut Danjuma, con un trasferimento per l’olandese ormai questione di giorni, secondo quanto riportato in Spagna. L’olandese è un attaccante versatile, in grado di giocare su entrambe le fasce o al centro, e ha goduto di una buona stagione sotto l’ex allenatore dell’Arsenal Unai Emery, segnando 10 reti e ottenendo 3 assist in 23 presenze nella Liga la scorsa stagione. E si pensa che abbia una clausola rescissoria nel suo attuale contratto in Spagna, che potrebbe vederlo partire per circa 40 milioni di sterline quest’estate, con Danjuma che in precedenza aveva parlato di “affari in sospeso” in Inghilterra. Il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 00:02:19 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ham esi sfideranno quest’estate perdel Villareal Arnaut Danjuma, con un trasferimento per l’olandese ormai questione di giorni, secondo quanto riportato in Spagna. L’olandese è un attaccante versatile, in grado di giocare su entrambe le fasce o al centro, e ha goduto di una buona stagione sotto l’ex allenatore dell’Arsenal Unai Emery, segnando 10 reti e ottenendo 3 assist in 23 presenze nella Liga la scorsa stagione. E si pensa che abbia una clausola rescissoria nel suo attuale contratto in Spagna, che potrebbe vederlo partire per circa 40 milioni di sterline quest’estate, con Danjuma che in precedenza aveva parlato di “affari in sospeso” in Inghilterra. Il ...

