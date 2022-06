"Voglio vivere in spiaggia", a 51 anni lascia il suo posto di lavoro milionario e torna in Australia da disoccupato (Di giovedì 30 giugno 2022) A 51 anni compiuti, Andrew Formica aveva tutto cio che si puo desiderare nella vita. Un lavoro pieno di soddisfazioni, di grande responsabilità e decsamente ben remunerato. Era l' amministratore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) A 51compiuti, Andrew Formica aveva tutto cio che si puo desiderare nella vita. Unpieno di soddisfazioni, di grande responsabilità e decsamente ben remunerato. Era l' amministratore ...

Pubblicità

Corriere : Milionario (e ceo di Jupiter) lascia tutto e torna a casa in Australia: «Voglio vivere in spiaggia» - lore_bi : RT @Sandro__Milano: @NicolaPorro Io non voglio un mondo così, un mondo nel quale si potenziano gli eserciti e li si definisce VERDI (ma and… - Y00NGISVGA : RT @yoongiikore: Soffrendo perché voglio abbracciare Yoongi e non posso. Io non ho chiesto di vivere questa vita di merda - yoongiikore : Soffrendo perché voglio abbracciare Yoongi e non posso. Io non ho chiesto di vivere questa vita di merda - GiovannaMaurie3 : Voglio vivere cosìiiii... Col sole ? in fronteee ?????? #break?? -