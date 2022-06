Vittorio Feltri a Radio Libertà: "La Formazione per il Turismo, sfida del petrolio italiano" (Di giovedì 30 giugno 2022) Si sente molto spesso discutere di miss-match fra domanda e offerta di lavoro, con il paradosso di 30 miliardi di euro ad usum reddito di cittadinanza e oltre 350.000 ammanchi, in termini di personale, per quanto concerne il settore turistico. Cioè... il nostro petrolio. Quali sono le cause? Molteplici: fra le tante un sostanziale disallineamento fra mondo della Scuola e mondo del Lavoro, a dispetto (anzi, per certi versi proprio a causa) dei millantati percorsi di alternanza, spesso più slogan che programmi realmente efficaci. Eppure sul Territorio esistono e insistono esempi virtuosi, come quello implementato da FederTerziario e HVG, che ha portato giovanissimi Cuochi e Camerieri delle scuole professionali siciliane a veri e propri periodi di apprendistato e Formazione (remunerati) in Alto Adige. Un ponte fra Scuola e Lavoro, che è anche un ponte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Si sente molto spesso discutere di miss-match fra domanda e offerta di lavoro, con il paradosso di 30 miliardi di euro ad usum reddito di cittadinanza e oltre 350.000 ammanchi, in termini di personale, per quanto concerne il settore turistico. Cioè... il nostro. Quali sono le cause? Molteplici: fra le tante un sostanziale disallineamento fra mondo della Scuola e mondo del Lavoro, a dispetto (anzi, per certi versi proprio a causa) dei millantati percorsi di alternanza, spesso più slogan che programmi realmente efficaci. Eppure sul Territorio esistono e insistono esempi virtuosi, come quello implementato da FederTerziario e HVG, che ha portato giovanissimi Cuochi e Camerieri delle scuole professionali siciliane a veri e propri periodi di apprendistato e(remunerati) in Alto Adige. Un ponte fra Scuola e Lavoro, che è anche un ponte ...

