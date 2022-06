Virtual reality bus: ecco l’antica Roma come non l’avete mai vista (Di giovedì 30 giugno 2022) come una mostra in un museo archeologico in movimento. Succede a Roma, dove è stato inaugurato il Virtual reality bus, un mezzo pubblico elettrico che vi porterà in giro per la Roma Imperiale e vi farà osservare tutti i capolavori dell’architettura antica come se foste nel II secolo d.C… Dal 23 giugno, il nuovo bus offrirà al pubblico dei viaggi d’eccezione nel centro di Roma. L’incredibile percorso si snoda tra gli angoli più suggestivi della Capitale e consegnerà allo spettatore una visione unica: quella dei monumenti dell’antica Roma ricostruiti in 3D. Tutti a bordo del bus magico di Roma (Virtual reality bus) – www.curiosauro.itVirtual reality bus: ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 30 giugno 2022)una mostra in un museo archeologico in movimento. Succede a, dove è stato inaugurato ilbus, un mezzo pubblico elettrico che vi porterà in giro per laImperiale e vi farà osservare tutti i capolavori dell’architettura anticase foste nel II secolo d.C… Dal 23 giugno, il nuovo bus offrirà al pubblico dei viaggi d’eccezione nel centro di. L’incredibile percorso si snoda tra gli angoli più suggestivi della Capitale e consegnerà allo spettatore una visione unica: quella dei monumenti delricostruiti in 3D. Tutti a bordo del bus magico dibus) – www.curiosauro.itbus: ...

