Violento terremoto di magnitudo 4.8 avvertito in Italia. Ecco dov'è successo (Di giovedì 30 giugno 2022) Violento terremoto, la scossa è stata avvertita anche in Italia – Giovedì 30 giugno 2022. Un sisma di magnitudo 4.8 si è registrato stamane poco dopo le 8 nel sud della Bosnia-Erzegovina. La scossa è stata percepita chiaramente a Sarajevo ma anche sulla costa della Croazia e del Montenegro e sulla costa adriatica di Puglia, in particolare a Vieste. Tante persone sui social hanno scritto di aver avuto tanta paura. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Allarme bomba all'Agenzia delle Entrate, artificieri sul luogo: cos'è successo Una forte scossa di terremoto è avvenuta in Bosnia Erzegovina. Si tratta di un sisma di magnitudo 4.8 gradi sulla scala Richter registrata alle ore 8:07 di stamattina, giovedì 30 giugno 2022. L'epicentro è stato ...

