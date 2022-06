"Viola la privacy degli utenti": Tik Tok messa al bando negli Usa? (Di giovedì 30 giugno 2022) La richiesta del commissario della Fcc Brendan Carr ai Ceo degli app store: via il social cinese dalle piattaforme entro l'8 di luglio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) La richiesta del commissario della Fcc Brendan Carr ai Ceoapp store: via il social cinese dalle piattaforme entro l'8 di luglio

Pubblicità

donata_vigoni : @Emanuel56731063 @Martina95190659 @LegalBugliano @sordello_1200 @ladyonorato @barbarab1974 Io ti posso riportare i… - CeotechI : RT @CeotechI: Secondo BEUC l'iscrizione a Google viola il GDPR #Android #BEUC #Europa #GDPR #Google #InformazioniSensibili #MobileNews #Not… - CeotechI : Secondo BEUC l'iscrizione a Google viola il GDPR #Android #BEUC #Europa #GDPR #Google #InformazioniSensibili… - Max7Magnus : RT @Vale22046: @Max7Magnus @tinyjediisback Cosa viola la privacy perdonami ma non lo so!...qui tutto abbastanza bene non ci lamentiamo Gra… - adrysave : Caterina si viola la privacy, se mi giri il cellulare di Massimo in dm? #bastardispace -