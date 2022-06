Villarreal, Danjuma vicino al West Ham: l’ex Roma Sadiq il possibile sostituto (Di giovedì 30 giugno 2022) Il West Ham sta puntando con forza su Arnaut Danjuma, punta del Villarreal capace di mettersi in mostra anche nella scorsa campagna europea del Sottomarino Giallo, che nell’ultima edizione di Champions League si è fermato solo in semifinale. A riportare lo stato avanzato della trattativa tra i due club è As, che spiega come la formazione londinese abbia messo sul piatto la cifra di 40 milioni di euro. Un colloquio molto ben avviato, tanto che gli spagnoli avrebbero già individuato un possibile sostituto: si tratta di Umar Sadiq, giocatore noto al calcio italiano con un passato tra Spezia, Roma, Bologna, Torino e Perugia. Passato all’Almeria, nella seconda divisione spagnola, nel 2020, nelle ultime stagioni l’attaccante nigeriano ha realizzato ben 38 reti. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) IlHam sta puntando con forza su Arnaut, punta delcapace di mettersi in mostra anche nella scorsa campagna europea del Sottomarino Giallo, che nell’ultima edizione di Champions League si è fermato solo in semifinale. A riportare lo stato avanzato della trattativa tra i due club è As, che spiega come la formazione londinese abbia messo sul piatto la cifra di 40 milioni di euro. Un colloquio molto ben avviato, tanto che gli spagnoli avrebbero già individuato un: si tratta di Umar, giocatore noto al calcio italiano con un passato tra Spezia,, Bologna, Torino e Perugia. Passato all’Almeria, nella seconda divisione spagnola, nel 2020, nelle ultime stagioni l’attaccante nigeriano ha realizzato ben 38 reti. ...

