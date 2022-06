Villa Manin Estate, “Teatro di Figura” dedicato ai bambini venerdì 1 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue la rassegna “Villa Manin Estate”, nel Parco della Villa a Codroipo, con il primo appuntamento della programmazione di “Teatro di Figura” che proporrà sei spettacoli con sei diverse compagnie, che tra allegria e magia, burattini e cabaret, racconteranno storie pensate per bambini di diverse fasce d’età, dai 4 anni fino ai 10. venerdì 1 luglio alle ore 18:00 va in scena “Ecomonsters Puppet Show” della Compagnia all’Incirco di Ravenna. L’ingresso per questo e per tutti gli altri appuntamenti col “Teatro di Figura” sono gratuiti. “Ecomonsters Puppet Show” rivisitazione in chiave ecologica e comica del Frankenstein. La compagnia porterà in scena la storia di Sputnik e Laika, con marionette costruite interamente con materiali di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue la rassegna “”, nel Parco dellaa Codroipo, con il primo appuntamento della programmazione di “Teatro di” che proporrà sei spettacoli con sei diverse compagnie, che tra allegria e magia, burattini e cabaret, racconteranno storie pensate perdi diverse fasce d’età, dai 4 anni fino ai 10.alle ore 18:00 va in scena “Ecomonsters Puppet Show” della Compagnia all’Incirco di Ravenna. L’ingresso per questo e per tutti gli altri appuntamenti col “Teatro di” sono gratuiti. “Ecomonsters Puppet Show” rivisitazione in chiave ecologica e comica del Frankenstein. La compagnia porterà in scena la storia di Sputnik e Laika, con marionette costruite interamente con materiali di ...

