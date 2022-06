Video-denuncia Centro storico: ecco come la Movida riduce Piazza Sant’Agostino (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “ecco come si presenta Piazza Sant’Agostino dopo il weekend e la Movida”: è il messaggio della Video-denuncia realizzata attraverso un filmato di alcuni residenti del Centro storico di Salerno che hanno scritto anche alla nostra redazione per pubblicare e diffondere le immagini di degrado in cui versa una delle piazze più importanti del cuore antico di Salerno, situata tra Via Mercanti e Via Roma, alle spalle della sede istituzionale della Provincia dopo il passaggio dei fruitori della Movida. Per terra un tappeto di bottiglie di vetro e bicchieri che non lasciano dubbi sulla provenienza dei rifiuti. Ma i residenti non ci stanno. E anche attraverso la Video ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “si presentadopo il weekend e la”: è il messaggio dellarealizzata attraverso un filmato di alcuni residenti deldi Salerno che hanno scritto anche alla nostra redazione per pubblicare e diffondere le immagini di degrado in cui versa una delle piazze più importanti del cuore antico di Salerno, situata tra Via Mercanti e Via Roma, alle spalle della sede istituzionale della Provincia dopo il passaggio dei fruitori della. Per terra un tappeto di bottiglie di vetro e bicchieri che non lasciano dubbi sulla provenienza dei rifiuti. Ma i residenti non ci stanno. E anche attraverso la...

