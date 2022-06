Victoria Beckham si sfoga | “Mi ha fatto salire su una bilancia in tv per pesarmi”

(Di giovedì 30 giugno 2022)torna su episodio del suo passato per affrontare un tema che è sempre di grande attualità. Parliamo di body shaming. Il ricordo va a una trasmissione tv condotta da Chris Evans, TFI Friday di Channel 4. Anni ’90,aveva appena partorito Brooklyn. Il conduttore la fece pasare in diretta osservando quanto fosse magra. Oggi la stilista, al tempo voce delle Spice Girl, torna a parlare dell’episodio con Vogue Australia: “Sono andata in uno show televisivo con Chris Evans molti anni fa e avevo appena avuto Brooklyn e dopo ho perso molto peso. È successo anche a mia madre dopo le sue gravidanze. Non significa che avevo un disturbo alimentare. Ma nonostante questo lui lo ha sottinteso e mi hasu una. Riuscite ad immaginare una cosa del genere ...

è una furia. In un'epoca dove il body shaming non è più tollerabile e tollerato l'ex Spice Girl accusa il presentatore televisivo Chris Evans per il modo in cui la trattò quando era ...