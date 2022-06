Via Laurentina, da Roma fino a Pomezia tagliano l’erba… e pure i rifiuti: immondizia tutta sparsa al vento (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando si dice “Ottimo lavoro”. Peccato che, almeno in questo caso, si ironizzi. Anche se ci sarebbe da arrabbiarsi e pure tanto. Questa mattina su via Laurentina, a partire da Roma all’altezza del Cimitero Laurentino, finalmente è stato deciso di prendersi cura del verde pubblico. Gli operai, che apparentemente appartenevano a diverse ditte appaltatrici, hanno provveduto allo sfalcio. Ma tutti, indistintamente, hanno operato con lo stesso sistema. rifiuti triturati insieme all’erba Passando con la falciatrice che miniaturizzava l’erba, infatti, la stessa sorte toccava ai quintali di rifiuti abbandonati lungo la strada. Dai sacchetti di plastica colmi di residui di cibo fino alla spazzatura di altra natura, dalle bottiglie di plastica ai tantissimi fazzoletti di carta. Spazzatura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando si dice “Ottimo lavoro”. Peccato che, almeno in questo caso, si ironizzi. Anche se ci sarebbe da arrabbiarsi etanto. Questa mattina su via, a partire daall’altezza del Cimitero Laurentino, finalmente è stato deciso di prendersi cura del verde pubblico. Gli operai, che apparentemente appartenevano a diverse ditte appaltatrici, hanno provveduto allo sfalcio. Ma tutti, indistintamente, hanno operato con lo stesso sistema.triturati insieme all’erba Passando con la falciatrice che miniaturizzava l’erba, infatti, la stessa sorte toccava ai quintali diabbandonati lungo la strada. Dai sacchetti di plastica colmi di residui di ciboalla spazzatura di altra natura, dalle bottiglie di plastica ai tantissimi fazzoletti di carta. Spazzatura ...

