Vertice Nato, gaffe geografica per Biden: la Svezia diventa Svizzera (Di giovedì 30 giugno 2022) Madrid – gaffe geografica per il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa a Madrid dopo il Vertice Nato. Biden stava parlando dell’adesione di Finlandia e Svezia, e ha confuso la Svezia con la Svizzera (anche in inglese sono abbastanza simili, Sweden e Switzerland): “Alcuni della stampa ricordano quando ho ricevuto una chiamata dal leader della Finlandia, che mi chiedeva se poteva venire a trovarmi. E’ venuto il giorno dopo e mi ha detto: ‘Sosterrà l’adesione del mio Paese alla Nato?’. Abbiamo avuto poi una chiamata dal leader della Svizzera”. Qui Biden si è fermato un attimo, ha sorriso e si è corretto: “Mamma mia, sto diventando davvero ansioso di allargare la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Madrid –per il presidente Usa Joein conferenza stampa a Madrid dopo ilstava parlando dell’adesione di Finlandia e, e ha confuso lacon la(anche in inglese sono abbastanza simili, Sweden e Switzerland): “Alcuni della stampa ricordano quando ho ricevuto una chiamata dal leader della Finlandia, che mi chiedeva se poteva venire a trovarmi. E’ venuto il giorno dopo e mi ha detto: ‘Sosterrà l’adesione del mio Paese alla?’. Abbiamo avuto poi una chiamata dal leader della”. Quisi è fermato un attimo, ha sorriso e si è corretto: “Mamma mia, stondo davvero ansioso di allargare la ...

