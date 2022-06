Verona, visite mediche per Piccoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Verona è pronto a rifarsi il look in attacco: dopo Henry dal Venezia è il turno di Piccoli in prestito secco dall’Atalanta.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè pronto a rifarsi il look in attacco: dopo Henry dal Venezia è il turno diin prestito secco dall’Atalanta....

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Piccoli all'@HellasVeronaFC, visite mediche in programma domani ???? - tuttoatalanta : Hellas Verona, oggi le visite mediche di Piccoli: arriva in prestito secco dall'Atalanta - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Djuric al #Verona: incontro positivo, tre anni e presto visite ? ? ? - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: Lazio su Cancellieri, giovedì le visite mediche - atalantagese : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | #Piccoli all'@HellasVeronaFC, visite mediche in programma domani ???? -