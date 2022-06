Verona, un prof di religione è stato licenziato per aver criticato le indicazioni elettorali del vescovo. La scuola: «Era un maestro di vita» (Di giovedì 30 giugno 2022) Nei giorni prima del ballottaggio tra Federico Sboarina e Damiano Tommasi, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti aveva dato una serie di indicazioni sul voto che sembravano chiarissime. In una lettera indirizzata a presbiteri e diaconi aveva scritto: «Nelle varie tornate elettorali, di qualsiasi genere, è nostro dovere far coscienza a noi stessi e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender; al tema dell’aborto e dell’eutanasia; alla disoccupazione, alle povertà, alle disabilità, all’accoglienza dello straniero; ai giovani; alla scuola cattolica, a cominciare dalle materne». Queste che erano state criticate da don Marco Campedelli, professore di religione al liceo Maffei di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Nei giorni prima del ballottaggio tra Federico Sboarina e Damiano Tommasi, ildiGiuseppe Zenti aveva dato una serie disul voto che sembravano chiarissime. In una lettera indirizzata a presbiteri e diaconi aveva scritto: «Nelle varie tornate, di qualsiasi genere, è nostro dovere far coscienza a noi stessi e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender; al tema dell’aborto e dell’eutanasia; alla disoccupazione, alle povertà, alle disabilità, all’accoglienza dello straniero; ai giovani; allacattolica, a cominciare dalle materne». Queste che erano state criticate da don Marco Campedelli,essore dial liceo Maffei di ...

