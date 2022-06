Vassilis Vassiliades e Stefania Pennacchio | radici bizantine

Pubblicità

GiornaleLORA : A Siracusa “Limitrofi – Solo lo spazio ricorda”, bi-personale di scultura e pittura di Stefania Pennacchio e Vassil… -

Siracusa News

Un confronto concettuale, estetico e culturale tra due artisti di confine. Tra la forza materica delle sculture di Stefania Pennacchio e le pitture quantistiche di. Ecco "Limitrofi - Solo lo spazio ricorda", bi - personale dove il duale femminile - maschile, nutrendosi delle stratificazioni dei territori di provenienza dei due artisti (...Le pitture del greco - cipriotadialogheranno con le opere scultoree di Stefania Pennacchio: un viaggio alla ricerca della bellezza e dello spazio". L'appuntamento siracusano ... A Siracusa “Limitrofi - Solo lo spazio ricorda”, bi-personale di scultura e pittura di Stefania Pennacchio e Vassilis Vassiliades Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...