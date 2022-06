(Di giovedì 30 giugno 2022) E’ stato splendido, e non finisce qui. Parola diche, a caldo, commenta: “Finalmente !! La parola di questo momento è finalmente! Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti ! Finalmente E ritornata La musica dal vivo !! Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi. Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni. Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di averli incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi sono mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno. Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce l’abbiamo fatta. Siamo qui ..pieni di guai ma ..finalmente insieme a fare del rock. ….Li abbraccerei e bacerei ...

Pubblicità

LaStampa : Vasco Rossi e Don Ciotti, pranzo insieme a Torino: 'Abbiamo saldato un po' di terra con il cielo' - Lopinionista : Vasco Rossi, in autunno il film del concerto al Circo Massimo di Roma - gl5610 : Vasco Rossi, le tende dei fedelissimi davanti all’Olimpico: aspettano il concerto, la loro “Alba chiara”… - 80Angioletta : @Donatella1179 Vasco Rossi - verrosta25 : Ma la gente esaltata per il concerto di Vasco Rossi tutto bene? -

'Alè alè alè alè....'. Più che un coro, un inno di appartenenza. È solo una delle voci che risuona in zona stadio Grande Torino a due ore dall'inizio del concerto di. Centoventi minuti che passeranno in un fiato, tanta è l'attesa che accompagna la tappa conclusiva del Vate di Zocca. Persone in attesa da giorni C'è chi aspetta da giorni, accampato nelle ...E' con queste premesse che si è sviluppato il tour di 11 date della tournée dicon concerti sold out lungo tutta la penisola e un ultimo appuntamento oggi a Torino all'Olimpico, per 40."E' stato fantastico comunque, perché un bagno di folla così c'era bisogno di farlo... dopo due anni" . Vasco Rossi a Torino conclude il suo tour, dopo la pandemia, i concerti saltati, l'assenza dal ...Domani, giovedì 30 giugno, all'apertura dei cancelli arriverà per loro il momento più importante. I fedelissimi di Vasco Rossi lo sanno molto bene. Da qualche giorno sono già in attesa del concerto to ...